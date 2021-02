Papera del portiere del Palermo, rosanero ko sul campo dell'Avellino

Uno sfortunato disimpegno del portiere del Palermo al 51', costa la sconfitta ad un Palermo che aveva ben giocato al 'Partenio' di Avellino. Un'autentica papera di Pelagotti regala a Silvestri una rete che sembrava insperata. Il gol dell'Avellino arriva in avvia di ripresa. Sono tre punti importanti per gli irpini che continuano la loro cavalcata verso i playoff di categoria, visto che nonostante la terza posizione agganciare la Ternana, sopra 12 punti e con una gara da recuperare, appare essere impresa impossibile. Per il Palermo invece è un ko che riapre una crisi che dura ormai da un po’ di tempo. Dopo una sconfitta nelle ultime tre gare erano arrivati altrettanti pareggi che hanno complicato la strada verso proprio gli spareggi nella parte alta della classifica. Il ko di oggi costringe i rosanero addirittura ad uscire da quella zona anche se dietro ci sono 10 punti sulla zona retrocessione.

RISULTATI GIRONE C - 23^ GIORNATA (07/02)

Avellino - Palermo 1-0

Bari - Viterbese 0-1

Catanzaro - Vibonese

Cavese - Paganese 1-0

Potenza - Foggia 0-1

Teramo - Monopoli 1-1

Ternana - Casertana domani

Turris - Bisceglie 2-2

V. Francavilla - Juve Stabia 0-1

CLASSIFICA: Ternana 53 punti; Bari 42; Avellino 41; Foggia 36; Catania, Teramo 34; Catanzaro 32; Juve Stabia 30; V. Francavilla, Turris 28; Palermo, Casertana 27; Viterbese 25; Vibonese 22; Monopoli 21; Bisceglie, Potenza 17; Cavese 16; Paganese 15. Catania 2 punti di penalizzazione Trapani escluso dal campionato Catania, Paganese, una gara in meno PROSSIMO TURNO - 24^ GIORNATA (14/02)

Casertana - Teramo

Catania - V. Francavilla

Foggia - Catanzaro

Juve Stabia - Avellino

Monopoli - Turris

Paganese - Vibonese

Palermo - Bisceglie

Potenza - Ternana

Viterbese - Cavese