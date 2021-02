Floridia, investe due ragazzi e fugge: in serata si costituisce in caserma

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera poco dopo le 18, 30 in via Scalorino a Floridia. Due ragazzi, ancora minorenni, G.L., 17 anni e R.C. di 15, a bordo di uno scooter, sono stati investiti da un'auto, che è poi fuggita lasciando i feriti sull'asfalto. Scattato l'allarme in via Scalorino sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato i due ragazzi feriti all'ospedale Umberto I° di Siracusa. Il ragazzo ha riportato una contusione alla spalla, mentre più grave la situazione per la quindicenne che potrebbe essere trasferita in un altro ospedale della Sicilia. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale per disciplinare il traffico. I militari dell'Arma appena sarà possibile, sentiranno i due feriti per cercare di capire se sono riusciti ad annotare l'auto guidata dall'investitore e l'eventuale numero di targa. Dell'incidente a Floridia è stato informato il pm di turno alla Procura di Siracusa. Secondo quanto si è appreso, in serata l'investitore si è presentato alla Tenenza dei carabinieri, confessando di essere stato l'investitore dei due ragazzi. Sarebbe fuggito per paura, ma alla fine ha deciso di costituirsi. Rischia di essere denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi.