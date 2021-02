Piazze di spaccio a Siracusa, 5 segnalati in Prefettura per uso di droga

Continua l’impegno della Questura di Siracusa nella lotta alle piazze dello spaccio, al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti nel territorio siracusano.

Durante i servizi svolti nella giornata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente, cinque persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, in punti della città noti per essere centri di spaccio (Via Immordini, Via Italia 103 e Via Santi Amato).

In tale contesto operativo, nella nottata decorsa, gli uomini delle Volanti, transitando in Via Immordini, controllavano un giovane sospetto di 21 anni, già conosciuto alle forze di polizia, e lo sanzionavano per aver violato le norme anti covid.

Perlustrando lo stabile ove si trovava il giovane, gli agenti rinvenivano un sacchetto con 28 dosi di hashish e li sequestravano.