Ex Provincia di Siracusa, Vinciullo: 600 mila euro per la manutenzione di 8 strade

Ulteriore straordinario risultato conseguito dalla ex Provincia di Siracusa. Questa volta sono state appaltate ben 8 strade della viabilità della Zona Centro per quasi 600 mila euro. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. I lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza riguardano: S.P.14 Fusco - Canicattini – Passoladro; S.P. 28 Solarino - Fusco – Sortino S.P. 73 Cugni - Stallaini - Canzeria – Cassibile S.P. 78 Balatazza – Trigona S.P. 89 Cifalino - Passo Barone - Contrada Zappulla S.R. 3 Ponte Pietra - Cozzo Pantano S.R. 11 Ferla - Pantalica – Sortino S.R. 12 Casalicchi - Serravetrano - Ciurca.

"Ancora complimenti ai dipendenti della ex Provincia Regionale di Siracusa e al Commissario, dottor Percolla, che hanno dimostrato quanto sia tornata ad essere vitale per il territorio provinciale l’Ente di via Malta. Questi risultati - ha concluso Vinciullo- spiegano il motivo per il quale mi sono battuto nel Parlamento Siciliano per evitare di sciogliere le Province, contribuendo a fare approvare una nuova legge, dopo quella dello scioglimento, che non è stata difesa, come doveva essere fatto, davanti alla Corte Costituzionale, che restituiva agli Enti provinciali la dignità di un Ente locale a servizio del territorio".