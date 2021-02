Giornata per la sicurezza sul web, 8 scuole del Catanese in conferenza

Polizia di Stato e Unieuro domani martedì 9 febbraio a partire dalle ore 10.00 saranno in diretta streaming sul sito poliziadistato.it, cuoriconnessi.it ed anche sul canale ufficiale YouTube della Polizia di Stato, per #cuoriconnessi, un grande evento digitale in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete.

Parteciperanno alla diretta più di 3.000 scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti: l’incontro è dedicato ai ragazzi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti della 1° e 2° classe delle scuole secondarie di secondo grado. La partecipazione sarà consentita attraverso una piattaforma dedicata.

Sono otto le scuole medie e superiori che saranno coinvolte a Catania e provincia: Istituto Comprensivo “Pestalozzi, Liceo Classico “Mario Cutelli”, Liceo Scientifico “Galilei”, Istituto Comprensivo Federico II di Svevia - Mascalucia (CT), Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" - Acireale (CT), Istituto Comprensivo "Paolo Vasta" - Acireale (CT), IPSSAT "Rocco Chinnici" - Nicolosi (CT), Istituto Comprensivo “Salvatore Casella" - Pedara (CT).

Alcuni degli studenti della scuola media “Pestalozzi” potranno intervenire con domande poste agli esperti.

Inoltre, chiunque volesse potrà seguire l’evento collegandosi tramite il sito www.poliziadistato.it o i canali social della Polizia di Stato.