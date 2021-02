Modica, bivio pericoloso: l'Associazione Confronto chiede interventi

L’associazione Confronto, con una nota del presidente Enzo Cavallo indirizzata al sindaco di Modica Ignazio Abbate, ha chiesto l’intervento del comune di Modica per l’allargamento del bivio di Villa Grazia tramite il quale dalla Via Michelica Crocevie si accede alla Via Modica-Ispica (Statale 115).

“Come più volte segnalato – è detto nella nota - si tratta di uno snodo tanto transitato quanto pericoloso dove si sono verificati tanti incidenti, alcuni anche mortali, e dove continuano a verificarsene altri con sempre maggiore frequenza soprattutto per il fatto che l’incrocio è stretto e chi esce non ha una visuale tale da vedere chi transita nella via principale se non dopo che si è inserito nella corsia prescelta . E se a questo si aggiunge l’imprudenza di coloro che non rispettano la doppia striscia, i limiti di velocità ed il segnale di pericolo oltre al fatto che manca una isola di divisione delle due corsie della Via Michelica Crocevie, non è difficile capire le ragioni della pericolosità del bivio e del susseguirsi degli incidenti oltre che della richiesta di un urgente intervento da parte della amministrazione comunale”.

”Avendo verificato – viene sottolineato ancora - nel corso di sopralluoghi effettuati da tempo con l’Amministrazione e con tecnici comunali, che lo stato dei luoghi non consente la realizzazione di una rotatoria, si chiede di voler procedere, in tempi quanto più celeri possibile, all’allargamento dell’incrocio, alla realizzazione di una ben visibile isola centrale ed alla sistemazione del bivio “ad imbuto” per rendere quanto più visibile e sicuro il transito dei fruitori con la previsione e la istallazione di una illuminazione adeguata all’ambiente stradale".