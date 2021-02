Estumulate illegalmente salme a Tropea: 3 arresti

Avrebbero estumulato illegalmente alcune salme dal cimitero di Tropea al fine di rendere disponibili i loculi per altri defunti in cambio di denaro. E' quanto avrebbe accertato la Guardia di Finanza che stamane ha arrestato 3 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia. Associazione per delinquere, violazione di sepolcro, distruzione di cadavere, illecito smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali e peculato i reati contestati a vario titolo a Francesco Trecate di 62 anni, e al figlio Salvatore Trecate di 38, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, oltre che a Roberto Contartese di 53 anni, incensurato, tutti di Tropea. I tre svolgevano la loro attivita' lavorativa all'interno del cimitero della nota localita' turistica calabrese: il primo percepiva il reddito di cittadinanza mentre il secondo l'indennita' di disoccupazione. Senza alcuna autorizzazione "ed in totale spregio - sostengono gli inquirenti - di qualsiasi disposizione contenuta nel regolamento di polizia mortuaria comunale", avrebbero eseguito numerose estumulazioni illegali, al fine di conseguire, con ogni probabilità, illeciti profitti, assicurando ai congiunti di persone defunte l'utilizzo di loculi per la sepoltura, resi improvvisamente disponibili, eliminando, senza averne titolo, i resti di altre persone gia' sepolte da anni, approfittando della situazione di grave carenza di posti liberi che da molto tempo esiste nel cimitero di Tropea.