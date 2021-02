L'accoppiata Figura - Veneziano al lavoro sul programma per Noto 2021

Corrado Figura e Salvo Veneziano sono in piena simbiosi in vista delle amministrative della primavera 2021 a Noto. Già da tempo hanno tirato una bozza di programma di coalizione, con l'obbiettivo di portare Figura nel gradino più alto di palazzo Ducezio. Così Figura candidato a sindaco, sostenuto soltanto da liste Civiche"Quando all’indomani del ballottaggio delle scorse elezioni amministrative ci incontrammo con Salvo Veneziano -dice Figura - concordammo che la prima cosa da fare per costruire una buona opposizione era mettere da parte eventuali personalismi. L’amministrazione in carica, ancora per qualche settimana, determinava criticità pesantissime, ed era giunto il momento di unire le forze per fare rinascere Noto. Non immaginavamo allora i disastri che sarebbero a breve sopravvenuti: il ridimensionamento dell’ Ospedale Trigona e la conseguente penalizzazione dell’offerta sanitaria in tutta la zona sud della provincia di Siracusa, l’aggravarsi della già pesante situazione debitoria dell’ente comunale con le nette prese di posizione del Collegio dei Revisori, i disservizi nel ciclo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, l’esponenziale aumento delle tasse comunali solo per citare alcuni esempi della malsana amministrazione Bonfanti. La collaborazione con Veneziano e Noto Nostra, che nel frattempo si è consolidata, ha portato alla luce un’idea di condotta della macchina amministrativa e di sviluppo della città univoca che collima con le idee degli altri alleati. Il confronto sul programma elettorale prosegue per esprimere un’idea tangibile ed una squadra di governo per Noto 2021 capace e affidabile. Sono certo, più che certo, che faremo bene; insieme realizzeremo progetti ambiziosi: Noto lo merita".