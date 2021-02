Cardiologie aperte, anche in Sicilia specialisti al telefono

Da oggi al 16 febbraio, torna anche in Sicilia l'appuntamento di Cardiologie Aperte, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani, che quest'anno si svolgerà in un format diverso: 500 cardiologi saranno a disposizione della popolazione con oltre 1400 ore di consulenza telefonica cardiologica gratuita. La Fondazione ha infatti attivato il numero verde gratuito 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare, tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore.