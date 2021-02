Modica, padre e figlio giocano gli stessi numeri e vincono un milione di euro

Padre e figlio hanno giocato gli stessi numeri, l'uno all'insaputa dell'altro, ed hanno vinto 500.000 euro a testa nel concorso "VinciCasa". Le giocate sono state fatte in una ricevitoria di via Sacro Cuore, al quartiere Sorda. La combinazione vincente del concorso del 18 dicembre scorso è stata: 3, 8, 12, 28, 40. Numeri giocati da anni, o dal padre o dal figlio. Solo che, la scorsa settimana, li ha giocati il figlio e dopo qualche ora anche il padre, nella stessa ricevitoria. Una casualità che si è rivelata estremamente fortunata. Il premio, per ciascun fortunato vincitore, costituito da 500.000 euro, sarà così ripartito: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.