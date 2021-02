Focolaio covid sulla nave dei migranti ad Augusta: 46 casi positivi su 422

Sono 46 i migranti risultati positivi al covid 19 al termine del controllo sanitario effettuato dal personale dell'Asp di Siracusa a bordo della Ocean Viking della ong Sos Mediterranée, ormeggiata al porto di Augusta. Le operazioni di sbarco sono iniziate stamane con gli accertamenti sanitari sui 422 migranti soccorsi in mare e continueranno anche domattina perché ancora un'ottantina di migranti sono a bordo. La Prefettura ha coordinato le operazioni: 71 i minori che sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Pozzallo (Ragusa). Tre migranti sono stati trasferiti in ospedale: una donna incinta, un uomo con una ferita alla testa e un altro uomo con una possibile frattura ad una mano. Tutti gli altri sono stati trasferiti nella nave Rapsody ormeggiata sempre ad Augusta per la quarantena.