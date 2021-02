Rapine ai Tir a Catania, 7 arresti: pure due padri e due figli

Sette persone, tra cui due padri e due figli, sono state arrestate a Catania dalla Polizia di Stato perché ritenute gli autori di alcune rapina commesse nella Zona Industriale ai danni di autotrasportatori. I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Gli arrestati, ritenuti responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro di rapina aggravata, sono Sebastiano Bellardita, di 70 anni, Giovanni e Rosario Drago, rispettivamente padre e figlio di 58 e 29 anni, Lorenzo e Sebastiano Giuffrida, padre e figlio, rispettivamente di 51 e 28 anni, Michele Lombardo, di 45, Felice Pollicano Campisi, di 40. Alcuni degli indagati sono stati arrestati in flagranza di reato mentre stavano scaricando la merce dal tir il 18 settembre dello scorso anno, in occasione di una una delle rapine.Al gruppo si contestano due rapine, una avvenuta a giugno, l'altra nel settembre dello scorso anno una violenta rapina commessa nel giugno dello scorso. Ogni componente della banda aveva il suo ruolo. Il tir veniva fatto fermare, l'autista veniva minacciato con una pistola, privata del cellulare ed incappucciata per evitare che vedesse dove scaricavano la merce. Concluso lo scarico, l'autotrasportatore veniva incappucciato e abbandonato lontano dal luogo della rapina. Gli investigatori hanno accertato che la banda usava jammer che inibivano l'attivazione del sistema di localizzazione satellitare del tir. Al gruppo criminale sono state sequestrati due inibitori di segnale, una pistola a salve, passamontagna e guanti da lavoro.