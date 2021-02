Crollano i contagi da covid ad Avola, sono 95: il peggio sembra superato

La prudenza, il rispetto delle regole ed i controlli assidui voluti dall'amministrazione Cannata, sono serviti a fare crollare i contagi da coronavirus. Gli oltre 500 positivi al covid di un ese fa, oggi sono soltanto un cattivo ricordo. La curva in 4 settimane di contenimento, si è abbassata notevolmente ed a questa mattina i nuovi casi di covid-19, sono 95. Anche nelle settimane più difficili, i tanti contagiati hanno osservato l'isolamento domiciliari e non ci sono stati assembramenti nelle strade e nelle piazze. Serve oramai qualche altra settimana di sacrifici per portare Avola a covid free.