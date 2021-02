Covid, meno positivi nel Ragusano ma ci sono due morti

Scende il numero dei positivi al Covid nel Ragusano ma si registrano due morti nelle ultime 24 ore: si tratta di un 83enne e di un 87enne, entrambi ragusani, deceduti all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I positivi, secondo l'ultimo report dell'Asp, sono 290: 265 sono in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco i dati dei positivi nei comuni iblei:

8 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 26 Comiso, 0 Giarratana, 5 Ispica, 50 Modica, 1 Monterosso Almo, 4 Pozzallo, 66 Ragusa, 4 Santa Croce Camerina, 8 Scicli, 82 Vittoria

I dati dei test Covid: 92.010 tamponi molecolari, 22.250 test sierologici, 169.693 test rapidi per un totale di 283.953. I guariti in totale dall’inizio della pandemia sono 7.277 mentre i morti sono 195.