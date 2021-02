Modica, assunzione di tecnici per pratiche superbonus: opposizione chiede chiarimenti

La Giunta comunale di Modica ha deliberato l'assunzione, a tempo indeterminato e a tempo parziale, di otto tecnici, di cui quattro geometri e quattro ingegneri o architetti, per fare fronte alle richieste connesse alle pratiche per l’ottenimento del cosiddetto “Superbonus 110%”, il cui costo è a carico del bilancio dello Stato. E' questo l'argomento di una interrogazione presentata al sindaco e agli altri uffici competenti dai consiglieri comunali di opposizione Ivana Castello, Giovanni Spadaro, Filippo Agosta, Salvatore Poidomani e Marcello Medica. I consiglieri chiedono di sapere quali siano i criteri di selezione.

"Nella deliberazione - affermano i consiglieri - non si espongono le modalità e le procedure per la selezione di questo personale, demandando ai Responsabili competenti l’adozione degli atti esecutivi di gestione; e, ancora, "l’eventuale utilizzo dell’affidamento diretto, in assenza di adeguata pubblicità e mancanza di criteri di selezione, conduce inevitabilmente ad una procedura di estrema discrezionalità, che impedisce a tanti giovani professionisti di partecipare a qualunque selezione". Gli esponenti politici dell'opposizione fanno rilevare come, anche per incarichi di tale natura, non possono prevalere criteri che non siano strettamente legati alla imparzialità, alla trasparenza ed alla rotazione". I consiglieri comunali chiedono, infatti, di essere informati delle azioni amministrative conseguenti alla delibera in questione e dei tempi previsti per l’adozione degli atti;

se e quando sarà pubblicato il bando di selezione dei tecnici; e quali saranno i criteri per la selezione dei candidati.