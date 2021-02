Un tragico incidente domestico, in un'abitazione delle campagne di Vittoria, ha causato la morte di una bambina di 12 anni. La piccola, stando agli accertamenti della Polizia, sarebbe salita su una sedia per prendere un libro su uno scaffale della libreria: ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra sbattendo violentemente il capo. Inutili i soccorsi. Per la piccola non c'è stato nulla da fare.