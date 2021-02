Si spacca il fronte degli avvocati di Siracusa sullo sciopero: Anf dice no

La sezione di Siracusa dell'Associazione nazionale forense prende le distanze dalla astensione dalle udienze proclamata dall'assemblea degli avvocati di Siracusa per i giorni 22,23 e 24 febbraio. E' quindi scontro interno all'avvocatura siracusana. L'avv. Marco De Benedictis, presidente della sezione siracusana dell'Anf, richiama al "dialogo" e alla "mediazione" per la risoluzione "dei gravi problemi che affliggono il servizio giustizia a causa della pandemia". "Riteniamo che l'astensione ci allontani dalla soluzione delle problematiche esistenti, che si sono aggravate con l'avvento della pandemia. Solo uno sforzo condiviso tra Magistratura, Avvocatura e Personale Amministrativo, può consentire di individuare le risposte adeguate alla pressanti richieste di servizio, tutelando nel contempo il diritto alla salute". L'assemblea ha indetto l'astensione per denunciare "il mancato funzionamento dell'intero servizio relativo al patrocinio a spese dello Stato e alle difese d'ufficio" ed ancora la "contrarietà rispetto alla gestione delle udienze, specialmente nel settore penale che determina assembramenti nelle aule di udienza e nei corridoi antistanti".