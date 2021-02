Fondi ex Insicem, il sindaco di Modica: anche per il 2021 vadano alle imprese

“Riproporre anche per il 2021 l’utilizzo dei fondi ex Insicem attraverso l’approvazione di un avviso pubblico per interventi in conto interessi in favore delle imprese locali a seguito dell’emergenza Covid 19”. Così il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, si rivolge al Commissario della Provincia di Ragusa, Salvatore Piazza, e al Dirigente del Servizio Attività Produttive, Carlo Sinatra per chiedere che venga replicata questa iniziativa che tanti benefici ha portato alle aziende del territorio modicano. “Dopo aver sentito i diretti interessati, gli imprenditori che hanno beneficiato del pagamento degli interessi passivi sulle esposizioni bancarie, e aver ricevuto l’apprezzamento anche da parte della CNA comunale, riteniamo che tale iniziativa si debba replicare anche nel 2021 aumentando lo stanziamento con i fondi per la Ricapitalizzazione in quanto difficilmente in questa fase pandemica ci saranno imprese disponibili a ricapitalizzarsi. La disponibilità delle risorse già esistenti in questo fondo consentirebbero così di non lasciare imprese escluse dall’agevolazione”. Oggi intanto sono stati emessi i mandati per la prima tranche di 54 imprese per un totale di 96.560 euro.