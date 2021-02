Diverbio tra famiglie, colpi di pistola a Trieste

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri in merito a un diverbio avvenuto tra due famiglie che abitano in uno stesso stabile in via del Bosco in un quartiere a ridosso del centro di Trieste. Questo pomeriggio tra i due nuclei il diverbio è stato particolarmente acceso e qualcuno avrebbe estratto una pistola e sparato alcuni colpi; secondo gli investigatori si sarebbe trattato di una 'scacciacani' e nessuno sarebbe rimasto ferito. Soltanto una donna, appartenente a una delle due famiglie, ha avuto un lieve malore e per il momento è stata soccorsa sul posto. I militari stanno svolgendo indagini per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto si è appreso non si tratterebbe del primo diverbio tra le due famiglie, anzi, al contrario, avrebbero bisticciato più volte.

Una persona è stata arrestata, si tratterebbe dell'uomo, di Trieste, che ha sparato due colpi con la pistola scacciacani. Secondo una prima ricostruzione, questi avrebbe sparato in strada dalla finestra di un condominio. Una delle due famiglie coinvolte nel litigio sarebbe composta di cittadini stranieri, di un Paese balcanico. La donna che ha avuto un malore è stata portata all'ospedale di Cattinara, le sue condizioni non sono gravi.

Nei confronti dell'uomo che, secondo testimoni, avrebbe sparato non sarebbe stato emesso alcun provvedimento fino a questo momento. I carabinieri giunti sul posto dopo un breve accertamento dei fatti, lo avrebbero portato con loro in caserma per approfondimenti sulla sua posizione. Intanto, si fa più chiara la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto: trova conferma che sono due le famiglie coinvolte; così come il fatto che una persona si sia affacciata dalla finestra di un condominio e abbia sparato in strada con una pistola scacciacani, in direzione di una donna che aveva con sé due bambini. Probabilmente di nazionalità kosovara. In seguito a questo episodio, la donna è svenuta accusando un lieve malore ed è stata portata all'ospedale di Cattinara per accertamenti.