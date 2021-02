Nicola Morra (M5s) indagato a Cosenza per frasi su Iole Santelli

Il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra (M5S) è indagato dalla Procura di Cosenza per il reato di diffamazione aggravata e continuata. Il fascicolo su Morra si riferisce alle frasi espresse dal parlamentare dopo la morte della presidente della Regione Calabria Jole Santelli ("scelta e votata malgrado fosse risaputa la sua malattia oncologica" disse Morra a novembre). Frasi che innescarono la querela da parte delle sorelle della governatrice, Paola e Roberta, tramite l'avvocato Sabrina Rondinelli. Morra rileva che la notizia della sua indagine esce due giorni dopo quella sulla imminente audizione in commissione antimafia dell'ex giudice Palamara. "Un caso? Forse, chi lo sa - ha detto Morra in un intervento Fb - ne risponderò se ho sbagliato, altrimenti tutto verrà archiviato".