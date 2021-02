Rubavano nei supermercati del Siracusano: presa coppia di catanesi

Furti in trasferta per una coppia di ladri catanesi. Un uomo di 46 anni, Marcello Santitto, e una donna di 37 anni, Grazia Simona Nicolosi, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia per una serie di furti commessi nei supermercati sia della provincia etnea che di quella siracusana. I militari li hanno arrestati, dopo un tentativo di fuga in auto fermato da un posto di blocco, poco dopo che avevano derubato un supermercato di via Elorina. Nel bagagliaio dell'auto c'era non solo la merce appena sottratta dal negozio ma anche altri prodotti che erano stati rubati poco prima in un altro supermercato della città. I due sono stati posti agli arresti domiciliari e sanzionati per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus. La merce rubata - alcolici, confezioni di carne, prodotti cosmetici e piccoli elettrodomestici - è stata donata all'Istituto Caritas della Chiesa di San Paolo.