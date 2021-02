Tre auto ed uno scooter in fiamme nella notte a Gela

Tre automobili e uno scooter a fuoco nella notte in via Amendola, a Gela, nel quartiere San Giacomo. L'incendio, che si è verificato intorno alle 2.30, ha interessato una Mercedes, una Lancia, una Bmw e uno scooter Honda Sh. polizia e vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti presi dal panico: le fiamme, infatti, hanno interessato anche la facciata di un palazzo. Pare che l'incendio sia partito dalla Mercedes Gla di proprietà di una donna disoccupata. La polizia non esclude la natura dolosa del rogo.