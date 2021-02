Coronavirus, nel Ragusano i positivi scendono a 271

Scendono a 271 i positivi al Covid nel Ragusano: 243 in isolamento domiciliare, 21 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa Ibla. Ecco i numeri nei vari comuni: 7 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 26 Comiso,

0 Giarratana, 7 Ispica, 29 Modica, 1 Monterosso Almo, 2 Pozzallo, 60 Ragusa, 1 Santa Croce Camerina, 8 Scicli, 96 Vittoria.

I 21 contagiati si trovano ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I dati dei test Covid: 92.861 tamponi molecolari, 22.271 test sierologici, 175. 744 test rapidi per un totale di 290.876. I guariti salgono a 7.330 mentre i morti sono 197.