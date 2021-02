Covid in Sicilia, sotto 500 nuovi casi e 21 morti: a Palermo 150 contagiati

Sono 491 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 23.091 i tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,1%: il tasso è in discesa rispetto a ieri. La regione è dodicesima nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.804. Il totale degli attualmente positivi è 35.307, con una diminuzione di 1.348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.818. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.224; 12 in meno rispetto a ieri, aumentano in terapia intensiva che sono 169, quattro in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 150 casi, Catania 106, Messina 89, Trapani 29, Siracusa 47, Ragusa 14, Caltanissetta 15, Agrigento 35, Enna 6.