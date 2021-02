Siracusa, la polizia lo ferma e lui si lancia in mare: portato in ospedale

Serata rocambolesca verso le 19 al Ponte Umbertino, nell'isola di Ortigia di Siracusa. Poteva essere una tragedia, ma è finita con un clochard finito in ospedale, dopo essersi lanciato in mare per evitare il controllo di una pattuglia del 113. Non è dato sapre se l'uomo stesse importunando qualcuno, oppure se i poliziotti gli avevano chiesto di fermarsi per i controlli di routine. Il clochard, però, temendo delle conseguenze, si è messo a correre ed arrivato sulla banchina del porto Piccolo, non ha esitato a tuffarsi in mare. Sono stati attimi di paura, ma alla fine gli agenti sono riusciti a convincere l'uomo ad uscire dall'acqua. Il clochard è stato affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato all'Umberto I°.