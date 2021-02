Accusato di rapina al market, 29enne arrestato a Palermo

La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di Cristian Lucera, 29 anni, accusato di una rapina ad un supermercato in via Borremans a Palermo. L'ordinanza è stata firmata dal gip Giuliano Castiglia su richiesta del pm Maria Forti. Lo scorso 26 ottobre due giovani con il volto coperto da passamontagna e armati di un grosso coltello dopo essere entrati nell'esercizio commerciale monacciarono la cassiera portando via circa 500 euro. I due, dopo aver commesso la rapina, fuggirono a bordo di un'auto condotta da un "palo" che li attendeva fuori dal negozio. Partendo proprio dall'auto utilizzata. I poliziotti della squadra mobile sono risaliti a Lucera; nella sua abitazione sono stati trovati circa 260 euro.