Pallanuoto, si giocherà alla piscina comunale di Palermo la final tour di Coppa Italia

La final four di Coppa Italia di pallanuoto si disputerà alla piscina comunale di Palermo il 19 e 20 marzo oppure il 20 e il 21: la decisione sulla data sarà presa in base alle esigenze televisive. Il ritorno in città della grande pallanuoto è comunque certo: l'accordo fra Telimar, società di casa, e Federazione è già stato raggiunto. A contendersi la coppa ci saranno, oltre i padroni di casa del Telimar, la Pro Recco, il Brescia e l'Ortigia.