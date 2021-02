Siracusa, aveva droga in casa e tenta una inutile fuga: finisce si domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Enrico Carrabino, 28 anni, gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga.

L’uomo, fermato dalla pattuglia, nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e di varie banconote di piccolo taglio. I Carabinieri hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti e di eseguire una perquisizione nell’abitazione del soggetto, il quale, non appena comprese le intenzioni dei militari ha tentato di darsi alla fuga aggredendo i Carabinieri che lo avevano fermato. L’improvviso cambio di atteggiamento si è presto spiegato quando, nel corso delle successive attività di perquisizione, in un mobiletto situato in camera da letto gli operanti hanno rinvenuto ulteriori dosi di marijuana per un peso totale di 114 grammi, oltre ad altri ovuli contenenti 10 grammi di hashish.

Terminati gli accertamenti Carrabino è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari mentre lo stupefacente ed il denaro contante rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.