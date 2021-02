Cybernullismo, carabinieri incontrano studenti di Ferla

Dopo il periodo di sospensione dovuto alla chiusura degli istituti scolastici per il contrasto alla diffusione del COVID 19, i Carabinieri hanno risposto alla richiesta dei dirigenti scolastici di riprendere gli incontri tra gli studenti e l’Arma pur mantenendo il necessario distanziamento sociale.

Attraverso l’utilizzo delle piattaforme web già adoperate dalle scuole, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno incontrato gli studenti delle sedi distaccate di Buscemi, Buccheri e Cassaro dell’istituto comprensivo “Valle dell’Anapo” di Ferla coi quali, in occasione della 18^ edizione del “Safer Internet day”, giornata mondiale dedicata all’uso positivo di internet, alla presenza del Dirigente scolastico Daniela Frittitta è stato trattato il tema dell’utilizzo consapevole della rete e dei suoi pericoli, ponendo particolare attenzione ai fenomeni del cyberbullismo, uso consapevole dei social network e dei dati che inseriamo in rete, quali le informazioni personali e le proprie foto.

Alta l’attenzione dei giovani studenti che hanno dimostrato particolare sensibilità al delicato tema trattato, confermando che una buona parte della loro giornata e della loro socialità si svolge online, ed evidenziando grande attenzione per i rischi che si possono correre tra le opportunità del web.

L’Arma dei Carabinieri, d’intesa con gli istituti scolastici presenti, darà seguito a tali iniziative in tema di cultura della legalità fino al termine dell’anno scolastico, organizzando incontri digitali presso le scuole di ogni ordine e grado con la finalità di diffondere il più possibile la cultura della legalità fra i giovani.