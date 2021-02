Rifiuti speciali e discarica abusiva sequestrata dalla Finanza a Belpasso

Una discarica estesa 5.300 metri quadrati e 17 strutture abusive sono state sequestrate dalla Guardia di finanza a Belpasso, nel Catanese. In un'area privata i finanzieri, insieme alla Polizia locale, hanno individuato numerosi cumuli di rifiuti, anche pericolosi, a diretto contatto con il suolo e privi di qualsiasi copertura. In particolare, le Fiamme gialle hanno rilevato "lo stato di forte degrado" dell'intera area sia per la presenza di svariati rifiuti speciali, fra i quali rottami di autoveicoli e di elettrodomestici fuori uso, pneumatici dismessi, parti meccaniche smontate e diversi materiali ferrosi, sia per la presenza di alcune 'fumarole' ormai spente. Sul terreno, di proprietà di un belpassese, sono state scoperte anche 17 strutture edilizie precarie e completamente abusive, adibite ad uso abitativo, garage, deposito e persino stalle e baracche per il ricovero di animali domestici. All'interno di queste ultime, infatti, i finanzieri hanno trovato oltre 60 animali, tra galline, caprini, equini e cani di varie razze, allevati in totale assenza di controlli sanitari nonché privi di tracciabilità e rintracciabilità. L'intera area è stata sequestrata così come gli animali. Il proprietario del terreno è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per abuso edilizio. La Procura ha richiesto e ottenuto la convalida del sequestro. E' stata informata l'Agenzia regionale protezione ambiente Sicilia per la campionatura dei materiali rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato a carico del trasgressore.