Il Palermo tona a vincere: al 'Barbera' supera il Bisceglie in rimonta ( 3 - 1)

Il Palermo torna a vincere al "Barbera" e supera in rimonta 3-1 il Bisceglie. Netta supremazia dei padroni di casa, ma sono i pugliesi a far gol alla prima occasione: al 7' Rocco, lanciato dalle retrovie, si ritrova a tu per tu con Pelagotti e lo batte con un esterno destro angolato. I rosanero riprendono subito in mano le redini del match e trovano il pari al 14': cross dalla sinistra di Santana, sponda di Rauti e palla a Lucca che davanti la porta insacca. Al 32' un disimpegno errato della retroguardia ospite consente a Lucca di ritrovarsi davanti a Spurio ma l'attaccante spara a lato. Al 38' il Palermo passa in vantaggio: cross dalla sinistra di Santana e colpo di testa vincente di Luperini. Nella ripresa il Palermo si tiene costantemente in avanti. Al 15' altro errore del Bisceglie con palla persa nella propria area, Santana pecca di altruismo e serve Valente che spara la palla alta. Al 39' il Palermo chiude il match con Lucca che approfitta di un rimpallo in area e di potenza calcia in porta per il 3-1 finale.