Camera Commercio Palermo - Enna, ok accorpamento

Riduzione di costi, efficientamento delle risorse, risparmi significativi sui costi di funzionamento. A tre anni dall'accorpamento delle due Camere di Commercio di Palermo ed Enna, "gli obiettivi raggiunti sono significativi pur avendo ottenuto la riduzione delle spese in generale", si legge in una nota. "Ma anche - prosegue la nota - una capacità di immediata risposta alla riorganizzazione del lavoro imposta dallo stato di emergenza Covid-19, con l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari alla messa in sicurezza dell'ente, dei dipendenti e degli utenti (disinfestazione, mascherine, chiusure uffici, smart working). In particolare, si è rivelata tra i primi enti della pubblica amministrazione nell'adozione di provvedimenti immediati che sono poi diventati linee guida per gli altri enti camerali italiani". "Lo smart working della Camera di Commercio, al contrario di molte amministrazioni pubbliche. - evidenzia la nota - ha raddoppiato ed a volte triplicato l'efficienza operativa del personale. Durante il periodo di emergenza sono arrivare migliaia di istanze iscrizioni/variazioni, di cui oltre i 2/3 evase in pochi giorni; sono stati gestiti 125.194 protocolli in entrata/uscita; si sono svolti in webinar seminari informativi per le imprese con oltre 4.850 iscritti risultando la prima Camera di Commercio d'Italia per numero di webinar/utenti collegati". Dati contenuti nella "relazione previsionale e programmatica per il 2021, lo strumento di programmazione dell'utilizzo delle risorse, purtroppo oggi scarse, per la realizzazione dei progetti camerali nel rispetto della garanzia della corretta erogazione dei servizi obbligatori oggi più necessari che mai al sistema delle imprese". "Malgrado l'emergenza Covid19 non abbiamo mai interrotto le attività ed i servizi - sottolinea il presidente Alessandro Albanese - assicurando, anche in collaborazione con le Prefetture di Palermo ed Enna, la continuità di tutto il sistema economico che ha visto ogni giorno garantire gli approvvigionamenti di beni di prima necessità - alimentari e medicinali- per le famiglie bloccate dal lockdown. Così mentre molte Camere di Commercio sono state costrette a sospendere ogni attività di sportello e chiudere gli uffici, a Palermo ed Enna invece sono stati sempre garantiti tutti i servizi".