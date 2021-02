A Ragusa Ibla disservizi nel ritiro dell'indifferenziata, denuncia di Gurrieri

Disservizi nella raccolta della indifferenziata a Ragusa Ibla. La denuncia arriva dal consigliere comunale Giovanni Gurrieri. "Vada per eventuali problemi che si possono essere verificati venerdì mattina - afferma Gurrieri - ma diventa intollerabile che i rifiuti non siano stati raccolti nemmeno questo sabato mattina e che continuino così a far bella mostra in assenza totale di comunicazioni ufficiali, rendendo sporca Ragusa Ibla, danneggiandone l'immagine, lasciando ai cittadini non pochi disagi”. Gurrieri, allertato dai cittadini, già venerdì ha segnalato la vicenda all’Amministrazione comunale da cui ha ricevuto una risposta generica circa dei ritardi che si sono registrati in discarica. Per tale ragione ha chiesto almeno che si provvedesse questo sabato mattina alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. “Ed invece niente. Non è accaduto nulla di tutto ciò, lasciando i rifiuti in una buona parte di Ragusa Ibla, tra vicoli che dovrebbero essere sempre più curati e resi migliori. Ed allora, visto che come sempre ho chiesto in sordina all’Amministrazione, così da evitare anche polemiche pubbliche, alla luce del fatto che i disservizi continuano ad esserci, non mi resta altro che denunciare pubblicamente questa problematica. Ho anche raccolto una serie di fotografie che compongono un dossier da trasferire al Comune".