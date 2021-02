Covid, tornano a salire i positivi nel Ragusano: sono 280

Salgono a 280 i positivi al Covid nel Ragusano. Ecco i dati: 280 positivi di cui 251 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa. I numeri nei dodici comuni iblei: 5 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 25 Comiso, 0 Giarratana, 7 Ispica, 26 Modica, 1 Monterosso Almo, 3 Pozzallo, 74 Ragusa, 2 Santa Croce Camerina, 8 Scicli, 104 Vittoria. In sensibile aumento, rispetto a venerdì, le persone positive a Ragusa e Vittoria. I guariti salgono a 7.548 mentre i morti sono 197.