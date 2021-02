Pachino, botte alla nonna 70enne: giovane finisce in carcere a Ragusa

Agenti del Commissariato di Pachino hanno arrestato un giovane, di 24 anni, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della nonna, una donna di 70 anni.

In particolare, nella mattinata di ieri, gli agenti sono intervenuti, a seguito di segnalazione di violenza domestica, nell’abitazione dell’anziana donna che dichiarava che il nipote l’aveva colpita al torace facendola cadere.

Gli Agenti bloccavano il giovane, che nel frattempo continuava ad inveire contro la donna ed a minacciarla, e lo arrestavano.

Dopo una celere attività di indagine che permetteva di acclarare che le condotte violente del giovane erano reiterate nel tempo tanto da ritenerlo pericoloso per la vittima, gli agenti lo hanno condotto nel carcere di Ragusa.