Siracusa, sorpreso in via Italia con il crack: segnalato in Prefettura

Nell’ambito dell’azione di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti che impegna gli Uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, gli agenti delle Volanti, nella giornata di ieri, in via Italia 103, nota piazza di spaccio, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un uomo, di 35 anni, trovato in possesso di una modica quantità di crack ed un giovane, di 23 anni, per uso personale di marijuana.