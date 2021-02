Controlli anti covid nel Siracusano: 210 sanzioni negli ultimi 15 giorni

i Carabinieri di Siracusa hanno controllato circa 2900 persone, sanzionandone 210 per mancato rispetto delle norme “anti – covid”. Durante i servizi di controllo e vigilanza, i Carabinieri hanno proceduto anche al controllo di 650 attività ed esercizi commerciali, di cui 6 sono stati sanzionati in via amministrativa per l’inosservanza dei decreti anti-COVID, senza che sia stata disposta alcuna chiusura provvisoria.

I servizi di controllo in parola continueranno ad essere svolti anche nel periodo a venire, con il preannunciato transito nella c.d. “zona gialla” dal prossimo 15 febbraio, al fine di vigilare sul rispetto delle regole in questo difficile momento storico, con l’obiettivo di contribuire ad una rapida uscita da questa emergenza.