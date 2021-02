Diocesi di Noto, diaconi di Pozzallo e Pachino saranno ordinati sacerdoti il 19

Il 19 marzo prossimo il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ordinerà sacerdoti due giovani diaconi, don Daniele Nocca, pozzallese, e don Marco Rabito, pachinese. L’ordinazione presbiterale è prevista per le ore 18, nella Basilica Cattedrale “S. Nicolò” di Noto, in una data significativa per la Chiesa Universale, visto che è la solennità di San Giuseppe, e importante per la Chiesa Netina perchè ricorre il XII anniversario di ordinazione episcopale di Monsignor Staglianò.

I futuri sacerdoti, dopo la consacrazione, presiederanno le loro prime celebrazioni nelle rispettive parrocchie di origine: Don Marco Rabito il 20 marzo alle 18.30 nella Chiesa del Sacro Cuore a Pachino, mentre don Daniele Nocca, la domenica successiva alle 10.30 nella parrocchia di San Paolo a Pozzallo.