Meetup 5Stelle di Floridia prende le distanze dal vertice: calpestata la nostra dignità

Il meetup dei 5Stelle di Floridia prende le distanze dal partito a livello nazionale con un documento critico che accusa gli 'uomini ' al comando dei pentastellati. Pubblichiamo il testo di un comunicato stampa.

"Per troppo tempo abbiamo lasciato fare, per troppo tempo abbiamo ingoiato pillole amare, per troppo tempo ci siamo silenziati nonostante le porcherie avvenissero sotto i nostri occhi. Adesso è il momento di dire basta. Non possiamo più consentire a nessuno, elevati e non, di calpestare anche la nostra dignità. Quello che è accaduto nella settimana che è appena finita è l'emblema di quello che è diventato il Movimento 5 Stelle, un partito in mano a Beppe Grillo, Luigi di Maio e qualcun'altro che dei principi che ci hanno consentito di arrivare al governo del paese non ha più nulla. Arrivare a governare insieme a Forza Italia, Italia Viva (che ha bruciato Conte) è una cosa che non si può assolutamente accettare. Evidentemente la bramosia di qualcuno di andare ad occupare ancora una volta una prestigiosa poltrona è più forte di qualsiasi altra cosa. Per anni nelle piazze della nostra città abbiamo gridato esattamente il contrario di quello che viene fatto oggi. Noi a tutto questo non ci stiamo, vogliamo le dimissioni di tutti i capi e capetti, lasciate il movimento e liberateci dalla vostra presenza. Voi di Movimento 5 Stelle non avete più nulla e forse non l'avete mai avuto, avete abbindolato noi e milioni e milioni di cittadini italiani che avevano creduto in un sogno, un'Italia finalmente pulita, onesta, libera dagli intrighi di palazzo e più giusta. Voi avete distrutto tutto questo, lo avete calpestato, ci avete tradito. Non ci rappresentate più e sono soltanto in pochi ormai tra voi ad avere la schiena dritta. Non vi chiediamo nemmeno di votare contro il governo Draghi perché è perfettamente inutile, in quanto siete diventati degli yes man, servi del sistema e non lo fareste mai. Vi chiediamo soltanto di mettervi da parte e di lasciare indegnamente la scena.

Un pensiero grandissimo, enorme, di ringraziamento lo vogliamo dedicare all'ex presidente Conte che ha condotto il paese in un momento terribile per tutti con capacità e abnegazione. Grazie Presidente!! P.S. i mandanti del suo "omicidio politico" li cerchi al suo fianco, non vada troppo lontano".