Monreale, auto si ribalta forse per la pioggia: donna 40enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Pioppo, frazione di Monreale, forse a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia e in alcuni tratti reso insidioso dal ghiaccio. Un'auto si è ribaltata nel pieno centro della frazione, in via Provinciale, andando a finire contro un muro. Una donna di 40 anni è rimasta ferita. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo, una Citroën C3. L'auto procedeva in discesa, in direzione Monreale. I sanitari del 118 hanno trasportato la donna all'ospedale Ingrassia. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Pioppo e la polizia municipale.