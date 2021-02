Covid, Ricciardi chiede lockdown totale e l'ira di Salvini: basta Cts

E' "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata". Lo afferma Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, che definisce "non compatibile con la situazione attuale" la riapertura degli impianti da sci. Una richiesta che suscita l'immediata reazione del del leader della Lega Salvini: Non ho parole. Non se ne può più di 'esperti' che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità". Anche il Cts concorda sullo stop allo sci e vuole il mantenimento di misure restrittive "alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche" legate alle varianti. Ma aggiunge: "decide la politica". -