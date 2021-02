Nuovo governo, maldipancia nel M5s e tra le donne del Pd

In attesa della nomina dei sottosegretari e della fiducia delle Camere il governo Draghi traccia la linea e predispone l'agenda, ma i partiti che compongono la maggioranza sono già in fermento. Nel M5s la senatrice Lezzi chiede una nuova consultazione su Rousseau mentre Grillo sollecita una scelta di campo. Nel Pd si moltiplicano le voci critiche per l'assenza di donne nella propria rappresentanza nell'esecutivo e Renzi commenta: su questo tema sono stati "scavalcati anche a destra".

La gestione della crisi da parte dei Dem è stata "machista", è convinta Marianna Madia, che sette anni fa di questi tempi giurava nel governo Renzi, l'unico per metà a tinte rosa. La percentuale di donne nei governi Letta, Gentiloni e nelle due esperienze di Conte, oscillava fra il 27% e il 32%, identica a quella della squadra di Mario Draghi, dove ci sono 8 ministre su 23, 3 con portafoglio. Questa volta, però, quando la musica si è fermata, nessuna Dem si è ritrovata in poltrona. "È una ferita - constata in una nota proveniente dal Nazareno Cecilia D'Elia, portavoce della conferenza delle donne democratiche, che dovrebbe riunirsi a inizio settimana -. Una novità per il partito: al restringersi delle postazioni, le donne sono venute meno".

Secondo Laura Boldrini, "le correnti schiacciano il protagonismo femminile". "Qualcosa non torna. Bisognerà pensarci bene. Non tanto e non solo tra le donne del Pd. Ma nei suoi organismi decisionali", il commento di Titti Di Salvo. "Ma non ci sono più scuse nemmeno per le dem" nota Debora Serracchiani, parlando di una "dura lezione: nessuno spazio ci sarà dato per gentile concessione. Quando si tratta di ruoli di potere vero, non funzionano le quote di genere come riserva indiana o gli articoli dello statuto come specchietto per la democraticità interna. Il Pd è un partito per donne? Per me, dovrà esserlo". Appena varato il governo, Zingaretti ha promesso di "fare di tutto" per riequilibrare il rapporto di genere nella fase di identificazione di sottosegretari e viceministri. Malcontento anche nel centrodestra, dove si accentua il solco tra moderati e sovranisti. Salvini convoca i ministri leghisti.