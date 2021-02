Siracusa, Bruno Alicata rientra in Forza Italia: Abruzzo coordinatore dei senior

Rientra a Forza Italia con un forte sostegno della base e dei simpatizzanti della prima ora, il senatore Bruno Alicata. Il già coordinatore provinciale degli 'azzurri', secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un chiarimento con la deputata alla Camera, Stefania Prestigiacomo. Ed oggi il pressing è proprio sulla ex ministra alle Pari Opportunità, per convincerla a ridare ad Alicata il coordinamento del partito nell'intera provincia. Tra i fautori ci sono tantissimi consiglieri comunali di Forza Italia che chiedono che Alicata torni al suo posto, non fosse altro per fermare la navigazione a vista delle new entry nella zona Sud della provincia, dove Prestigiacomo ha totalmente perduto il controllo del partito. Tra i 'malpancisti', ci sono, tra gli altri, l'ex consigliere comunale Ferdinando Messina e l'attuale sindaco di Melilli, Peppe Carta, sempre più stretto dalla forzista dell'ultimora Daniela Ternullo, molto vicina alle posizioni politiche di Gianfranco Miccichè e da Pippo Sorbello, già in campagna elettorale per tornare a fare il sindaco della città. Carta, però, tiene duro ed agli amici più vicini non fa un mistero che si ricandiderà a sindaco. L'attuale sindaco di Mellili è fra i 3 dei quattro sindaci avvicinati dalla Lega a dire "no grazie, resto a Forza Italia". Rimane vicino alla Prestigiacomo ed è uno dei firmatari del documento pro - Alicata. In questa fase riorganizzativa del partito a Siracusa, Tuccio Abruzzo, volto storico della squadra di calcio del Siracusa, è stato nominato coordinatore Senior degli azzurri.