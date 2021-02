Stroncato da infarto morto noto commerciante di Solarino

Verso le cinque del mattino ha avvertito dei dolori al petto. Ha forse capito che era stato colto da un infarto ed ha telefonato alla figlia Emanuela. Quando l'ambulanza è arrivata a casa, per lui non c'era più nulla da fare. E' morto stamane a Solarino, Nuccio Gurciullo. Aveva 60 anni, separato e padre di una figlia. In paese lo conoscevano quasi tutti per essere stato il titolare della pizzeria 'Piazza Grande' che poi aveva trasformato in bungalow. Prima di mettersi nel settore del commercio, era stato un carabiniere. Dopo essersi congedato aveva dato vita a quello che era stato sempre un suo sogno. Aprire una pizzeria. Una settimana fa Gurgiullo era stato colpito da un grave lutto in famiglia. Era morto suo papà, forse stroncato dagli effetti del coronavirus.