Vittoria, reflui fognari in via Napoli nel centro di Scoglitti: riparato il guasto

Reflui fognari si sono riversati questa mattina sul manto stradale di via Napoli a Scoglitti, in pieno centro. Il problema è stato segnalato direttamente da una cittadina alla Commissione straordinaria che si è subito attivata tramite l’ufficio competente per risolvere il problema. I tecnici del Comune hanno lavorato per disotturare la condotta fognaria che si era intasata a causa del materiale che si era depositato nelle tubature, ostruendo di fatto il deflusso delle acque reflue. Il guasto è stato riparato in pochissimo tempo grazie al tempestivo intervento del servizio manutenzioni. La cattiva abitudine di buttare via ogni sorta di rifiuti dal water provoca guasti di questo tipo.