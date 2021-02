Modica, consiglieri di minoranza: cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Una mozione per conferire simbolicamente la cittadinanza onoraria di Modica a Patrick Zaki, ricercatore all'Università di Bologna, in carcere in Egitto dal 7 febbraio dell'anno scorso, in detenzione preventiva, accusato dal Governo egiziano di diffondere notizie false attraverso i suoi canali social, attentare alla sicurezza nazionale e di istigare al rovesciamento del Governo e della Costituzione. Nei giorni scorsi, i Gruppi Consiliari di M5S, Modica 2038 e PD, hanno presentato una mozione da discutere in Consiglio Comunale, avente ad oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki.

Nell’atto consiliare, a firma dei consiglieri comunali, Marcello Medica, Filippo Agosta, Salvatore Poidomani, Ivana Castello e Giovanni Spadaro, si evidenzia che l’Ong ‘Iniziativa egiziana per i diritti della persona’, con cui Zaki collabora, afferma che è stato interrogato circa la sua attività di ricerca a Bologna e le sue iniziative in difesa dei diritti umani; che le autorità egiziane affermano di aver arrestato Zaki a Mansura, sua città natale, mentre del giovane ricercatore si sono perse le tracce più di 24 ore prima, appena sbarcato all’Aeroporto Internazionale del Cairo; che l’Ong EIPR denuncia come Zaki sia stato bendato e torturato per ore: picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato dalla National Security lnvestigations (Nsi); che il rapporto di polizia presentato ai legali del ricercatore sostiene falsamente che “venne arrestato a un posto di blocco nella sua città natale, a seguito di un ordine emesso a settembre 2019” mentre Zaki aveva lasciato il suo Paese in agosto; e che i reati imputati a Zaki si riferiscono in realtà a legittime attività di denuncia, informazione, commento pubblico o critica, e sono alibi per legittimare una procedura del tutto illegale.