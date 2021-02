Bagheria, allerta esondazione del fiume Eleuterio

Per effetto dell'apertura diga Scanzano a Piana degli Albanesi e a causa delle piogge l'amministrazione comunale di Bagheria "segnala un maggior afflusso di acqua nel fiume Eleuterio". I vigili urbani sono sono in pattugliamento e monitorano il corso sul territorio bagherese con cadenze di circa 45 minuti. A causa di detriti, soprattutto per la presenza di canne, il defluire delle acque verso il mare non è fluente si si stanno creando vaste pozzanghere. "L'area e costantemente monitorata da squadre della polizia municipale - si legge in una nota - ma si invitano i cittadini a non recarsi nella zona e a porre particolare attenzione per coloro che abitano nelle zone limitrofe". E' dunque stata attivata dalla Protezione civile comunale uno stato di allerta di vigilanza rinforzata che prevede che possano verificharsi improvvise piene d'acqua dovute a manovre di scarico delle dighe.