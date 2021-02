La crisi di governo a Rosolini, la Lega: "Basta con questo teatrino, in campo i tecnici"

"Mortificante per chi crede nella sana politica assistere a giochi di Palazzo, una mera conta tra i pro e i contro di una fantomatica mozione di sfiducia. Per i protagonisti di questo squallido “teatrino” tutto ha un prezzo senza alcun senso di appartenenza politica". A parlare di Teatrino sulla crisi di governo a Rosolini, è Dino Gennaro, coordinatore cittadino della Lega con Salvini. "Questa politica di Palazzo è lontana dalla realtà del paese. Sin dall’inizio di questa consiliatura maggioranza ed opposizione non hanno mai istaurato nè una dialettica nè una opposizione costruttiva. Ora siamo nel pieno dell'emergenza sanitaria ed economica che ha messo in ginocchio la nostra già fragile economia, ma si prospetta un’opportunità, se si ricorre velocemente e con una seria ed oculata progettazione ai fondi del Recovery Fund. Rosolini necessita di interventi mirati che prevedano: Progettazione e realizzazione una efficiente rete idrica; - Riorganizzazione nella riscossione dei tributi locali e non una valanga di “cartelle pazze”; - Messa in sicurezza della discarica comunale di Costa dei Grani; - Riorganizzazione della viabilità con particolare attenzione alle vie di accesso alla Città; - Rilancio del Centro Storico e accessibilità con maggiori misure di sicurezza come la video sorveglianza; - Valorizzazione dell’area PIP (Piani di insediamenti produttivi) da anni in uno stato di completo abbandono; Misure di valorizzazione del territorio; La strada più corretta per porre fine a questo imbarazzare teatrino - aggiunge Gennaro - sarebbe andare al voto, ma questa soluzione causerebbe il commissariamento dell’Ente e pertanto l’opportunità dei fondi Ricovery Fund andrebbe irrimediabilmente persa. La Città ha urgentemente bisogno di lavorare alla realizzazione progetti cantierabili. Maggioranza ed opposizione la smettano di perdere tempo a rincorrere gli interessi personali dei singoli consiglieri e trovino il coraggio di mettere da parte sterili velleità personali e si lavori ad una squadra amministrativa di tecnici capace di cogliere l’opportunità che si presenta. Noi offriamo la nostra collaborazione senza condizioni come segno di maturità politica, responsabilità e amore verso la nostra Rosolini".