Ars, comincia il cammino della manovra finanziaria: approvazione entro due settimane

Sarà assegnata a breve alle commissioni di merito, e al Bilancio, la manovra finanziaria trasmessa nel weekend dal governo Musumeci all'Assemblea siciliana. Il ddl di stabilità è composto da 72 articoli. In meno di due settimane la manovra dovrà essere approvata in aula, l'accordo Stato-Regione indica il 28 febbraio come termine ultimo per il via libera. La Presidenza dell'Ars e gli uffici stanno lavorando al testo per verificare eventuali stralci di norme dal ddl stabilità, in modo da renderlo anche compatibile rispetto ai tempi imposti per l'approvazione.