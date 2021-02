Neve oggi sui Nebrodi, da Floresta a Ucria a Santa Domenica Vittoria, ma anche a Tortorici, Castell'Umberto, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi e Caronia. Disagi per il trasporto, quello scolastico in particolare. Sul versante occidentale la neve ha imbiancato Cesarò, San Teodoro e la Strada Statale 117 Mistretta-Nicosia. E, in mattinata, grandinata su Capo d'Orlando .